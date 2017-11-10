Развернуть 2 шаблонных сайта Worppress на хостинге

Нужно установить Вордпресс на 2 сайта с 2 разными шаблонами. Также нужно настроить CMS, как это сказано в файле во вложении. Работы на 1-2 часа максимум.

Пишите стоимость и когда можете сделать. Рассчитываю уложиться в 300 – 500 руб.

Оставляйте скайп.