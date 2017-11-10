Доработать фильтр на JOOMLA

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Требуется доработать фильтр товаров SJ Filter for VirtueMart http://tyres.seomaster.by/

Необходимо сделать так, чтобы результат фильтрации образовывался из вычитаний примененных фильтров, а не их сумм. Т.е., если пользователь выбирает профиль резины 175 и радиус 14, то в результате д.б. товары у которых оба значения присутствуют, а не любое из.

Joomla
8 лет назад
Liudmila16
Людмила 
41 год
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров