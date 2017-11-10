Доработать фильтр на JOOMLA

Требуется доработать фильтр товаров SJ Filter for VirtueMart http://tyres.seomaster.by/.

Необходимо сделать так, чтобы результат фильтрации образовывался из вычитаний примененных фильтров, а не их сумм. Т.е., если пользователь выбирает профиль резины 175 и радиус 14, то в результате д.б. товары у которых оба значения присутствуют, а не любое из.