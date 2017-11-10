Интеграция\наполнение opencart через 1с

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки126 просмотров

Сайт на cms opencart, требуется настроить наполнение через 1с, возможно через выгрузку csv или напрямую.

Opencart
8 лет назад
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34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров