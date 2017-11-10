Правка в шаблоне WordPress

Нужно поправить в шаблоне WP:

Сайт дополнен различного рода плагинами, в том числе стоит WPGrabber, который парсит статьи с других сайтов. Нужно изменить внешний вид путем стандартного функционала (Внешний вид -> Theme Setting), так, чтобы верхнее меню, подсветка и фон сайта был похож на другой сайт (покажу какой в скайпе). То есть, заменить шрифт, убрать лого (стандартным редактированием, функцией редактирования темой) и убрать множество подразделов, оставить самые главные разделы (при этом чтоб парсинг от плагина WPGrabber не сбился).

И проверить отображение на мобильном, чтобы нигде ничего лишнего не оставалось после правок