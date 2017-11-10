Доработка сайта на DLE

Требуется специалист по DLE, который умеет слушать и слышать, а также решать нестандартные задачи для доработки сайта.

Работа предполагается в плотном контакте с дизайнером. Требуемый минимум, который нужен:

- донатянуть/скорректировать страницы сайта с учетом дизайна, в т.ч. мобильной версии;

- поставить недостающие скрипты (либо найти готовые, либо разработать);

- интегрировать сторонний код, предоставленный программистом.

Далее по ситуации.

Требуется ваш подтвержденный опыт работы с возможностью проверки.

Приоритет у одностраничников, магазинов и визиток - минимальный.

Оплата и условия работы обсуждаются, выберем оптимальный.