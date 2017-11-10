Доработка сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки183 просмотра

Требуется специалист по DLE, который умеет слушать и слышать, а также решать нестандартные задачи для доработки сайта. 

Работа предполагается в плотном контакте с дизайнером. Требуемый минимум, который нужен: 

- донатянуть/скорректировать страницы сайта с учетом дизайна, в т.ч. мобильной версии; 

- поставить недостающие скрипты (либо найти готовые, либо разработать); 

- интегрировать сторонний код, предоставленный программистом. 

Далее по ситуации. 

Требуется ваш подтвержденный опыт работы с возможностью проверки. 

Приоритет у одностраничников, магазинов и визиток - минимальный. 

Оплата и условия работы обсуждаются, выберем оптимальный.

DLE
8 лет назад
obatala
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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