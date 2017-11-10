Параметры настройки UTF

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Параметры настройки UTF (mbstring и константа BX_UTF)Ошибка! Сайт работает в однобайтовой кодировке, настройки mbstring:

mbstring.func_overload=2

mbstring.internal_encoding=utf-8

требуется:

mbstring.internal_encoding=cp1251

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8 лет назад
guest_15102978471979
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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