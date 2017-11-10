Добрый день. Нужно переписать интеграцию сайта к форуме. Раньше (логин и комментарии) работали через Ipbwi, что уже не совместим с новыми версиями PHP. Как сейчас работает: 1. Логин на всех страницах ...
Параметры настройки UTF
Параметры настройки UTF (mbstring и константа BX_UTF)Ошибка! Сайт работает в однобайтовой кодировке, настройки mbstring:
mbstring.func_overload=2
mbstring.internal_encoding=utf-8
требуется:
mbstring.internal_encoding=cp1251
1С-Битрикс: Управление сайтом 17.0.3.
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