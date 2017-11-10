CMS Bitrix убрать информацию из таблицы

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Закрыт3 заявки155 просмотров

CMS Bitrix таблица реализована через highload - блог, в этой таблице есть информация

Задача:

Нужно убрать информацию из таблицы, но таблицу оставить

Стереть только игровой номер, голы, ФИО, Команда.

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8 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров