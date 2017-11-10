ТЗ доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1t_VCKCSzyVLFXFKDblZpSMK99m1DXdGlo3sWqliOsHY/edit?usp=sharing
CMS Bitrix убрать информацию из таблицы
CMS Bitrix таблица реализована через highload - блог, в этой таблице есть информация
Задача:
Нужно убрать информацию из таблицы, но таблицу оставить
Стереть только игровой номер, голы, ФИО, Команда.
Ссылка на страницу в приложении
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