Натяжка верстки на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки167 просмотров

Требуется натянуть верстку на CMS Drupal 7-ой версии. 

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.  

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.  

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.  

Студиям не беспокоить!

Drupal
8 лет назад
ivansmir81
Иван 
70 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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