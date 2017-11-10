Установка и настройка шаблона

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Закрыт8 заявок172 просмотра

Добрый день, есть куплена тема https://themes.waituk.com/entrada-default/, от Вас мне требуется установка и настройка ее.

8 лет назад
vikleb
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
А что ж ты не хороший человек, даешь работу и в процессе еще меняешь, еще и банят тебя!

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kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад