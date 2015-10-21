Контекстная реклама в google

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок172 просмотра
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Необходимо разместить и вести в adwords пару сайту, в старом аккаунте с хорошей историей(ибо цена клика ниже). Основное требование - максимальная прозрачность в финансовых взаимоотношениях. Очень желательно, что бы оплата была в гривнах на карту Приватбанка

8 лет назад
viacheslav
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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