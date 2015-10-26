Сделать парсинг ключевиков для Директа и собрать минус-слова

Контекстная рекламаЗавершен3 заявки142 просмотра
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Нужен парсинг ключей для магазина часов. Очень подробное ТЗ прикрепил.  

ТЗ очень простое, критерии парсинга простые и без выкрутасов. Если осилите эту задачу, ответственно и добросовестно подойдете к выполнению – работой завалю в дальнейшем. 

!!!!! Автоответы я не читаю и не рассматриваю. Я хочу работать с человеком, который прочитал ТЗ и изучил его. Поэтому! Если вы как минимум ТЗ прочли и пишете мне отклик в тему, то Начните свое сообщение с плюсика + 

А в отклике я жду от вас: цену и сроки.  

По ТЗ если какие вопросы- задавайте, а так же во время вашей работы я на связи, любые вопросы оперативно подскажу, без задержек 

8 лет назад
master1infobiz
Игорь Блохин 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Marrych
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
исполнитель порядочный, все норм. рекомендую, можно работать.
Отличный заказчик, грамотное ТЗ, все доходчиво разъяснил, всегда на связи. Хоть я и немного не уложился в оговоренные сроки, проблем не возникло. Работать с Игорем одно удовольствие! Оплата сразу. Рекомендую!!!
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