Сделать парсинг ключевиков для Директа и собрать минус-слова

Нужен парсинг ключей для магазина часов. Очень подробное ТЗ прикрепил.

ТЗ очень простое, критерии парсинга простые и без выкрутасов. Если осилите эту задачу, ответственно и добросовестно подойдете к выполнению – работой завалю в дальнейшем.

!!!!! Автоответы я не читаю и не рассматриваю. Я хочу работать с человеком, который прочитал ТЗ и изучил его. Поэтому! Если вы как минимум ТЗ прочли и пишете мне отклик в тему, то Начните свое сообщение с плюсика +

А в отклике я жду от вас: цену и сроки.

По ТЗ если какие вопросы- задавайте, а так же во время вашей работы я на связи, любые вопросы оперативно подскажу, без задержек