Задача: написать объявления для Яндекс Директ. Тема натяжные потолки. Релевантный заголовок. Полное вхождение ключевой фразы в текст объявления (но не бредовое, хоть приближенное к смыслу) + УТП (есть сформулированные уже) + Призыв. Количество объявлений ~3000 , кол-во уникальных ~100 ...
Сделать парсинг ключевиков для Директа и собрать минус-слова
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсинг ключей для магазина часов. Очень подробное ТЗ прикрепил.
ТЗ очень простое, критерии парсинга простые и без выкрутасов. Если осилите эту задачу, ответственно и добросовестно подойдете к выполнению – работой завалю в дальнейшем.
!!!!! Автоответы я не читаю и не рассматриваю. Я хочу работать с человеком, который прочитал ТЗ и изучил его. Поэтому! Если вы как минимум ТЗ прочли и пишете мне отклик в тему, то Начните свое сообщение с плюсика +
А в отклике я жду от вас: цену и сроки.
По ТЗ если какие вопросы- задавайте, а так же во время вашей работы я на связи, любые вопросы оперативно подскажу, без задержек
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