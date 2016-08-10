3D моделирование, визуализация, обработка
Моделирование:
- Под геймдэв - лоуполи+ UV + карты (нормали, окклюзия, спек/металлик и т.д.)
- Под визуализацию - хайполи (лоуполи с фасками под сглаживание) при необходимости UV, материалы
- Под печать/фрейзеры - хайполи без полостей и открытых/пересекающихся мешей
Примеры работ:
https://www.artstation.com/azgaron
Высокая обучаемость.
Адекватное восприятие границ своего профессионализма.
Используемый софт: Cinema4D; RealFlow; Zbrush; Substance Painter; RizomUV; 3Dmax; Gimp;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Электропоезд129 просмотров
- Дробилка GP7126 просмотров
- Р-110120 просмотров
- Самоспасатель шахтный119 просмотров
- Простая сцена101 просмотр
- Пример рендера (модели из открытых источников)100 просмотров
- Рабочий стол (модель по скетчу+изображение-буклет)407 просмотров
- Вентилируемый фасад (тех. виз.)327 просмотров
- -устаревшая работа- сцена92 просмотра
- -устаревшая работа- Диван кожаный #1 (белый)313 просмотров
- -устаревшая работа- Диван кожаный #2 (ч/б)302 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
3ds Max
Сергей, мастер своего дела. Мне было Очень легко с ним работать, все сделано правильно и в срок. + Креативность мышления и подсказки по делу! Обязательно еще раз к нему обращусь.
Ответный отзыв
Отлично поработали с Романом. Понятное и точное тех. задание, дружеская атмосфера при общении, быстрое согласование и своевременная оплата. Рекомендую Романа как заказчика.
$110
10 баллов
9 лет назад
Всё замечательно! Исполнитель всё сделал в срок и в высоком качестве на основе всех ТЗ (технических заданий), предоставленных Заказчиком (мной) по мере реализации данного заказа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Вполне продуктивно поработали. Адекватное тех. задание, вежливое общение и своевременная оплата. Что ещё может быть нужно для успешного сотрудничества? Рекомендую Андрея как работодателя и надеюсь, ещё поработаем совместно.
3D-графика
2 отзыва
$5/час
нет рейтинга