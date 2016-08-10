Azgaron

Сергей Azgaron

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3D моделирование, визуализация, обработка

Моделирование:

 - Под геймдэв  - лоуполи+ UV + карты (нормали, окклюзия, спек/металлик и т.д.)

 - Под визуализацию - хайполи (лоуполи с фасками под сглаживание) при необходимости UV, материалы

 - Под печать/фрейзеры - хайполи без полостей и открытых/пересекающихся мешей

Примеры работ:

 https://www.artstation.com/azgaron

 https://vk.com/az_portf3d

Высокая обучаемость.

Адекватное восприятие границ своего профессионализма.

Используемый софт: Cinema4D; RealFlow; Zbrush; Substance Painter; RizomUV; 3Dmax;  Gimp;

Портфолио

Отзывы заказчиков

roman-mishakov
Роман 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать 3d модель по чертежу
3ds Max
Сергей, мастер своего дела. Мне было Очень легко с ним работать, все сделано правильно и в срок. + Креативность мышления и подсказки по делу! Обязательно еще раз к нему обращусь.
Отлично поработали с Романом. Понятное и точное тех. задание, дружеская атмосфера при общении, быстрое согласование и своевременная оплата. Рекомендую Романа как заказчика.
Ответный отзыв
AndreyWeb-ID
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$110
10 баллов
9 лет назад
35 изображений
Всё замечательно! Исполнитель всё сделал в срок и в высоком качестве на основе всех ТЗ (технических заданий), предоставленных Заказчиком (мной) по мере реализации данного заказа! Рекомендую!
Вполне продуктивно поработали. Адекватное тех. задание, вежливое общение и своевременная оплата. Что ещё может быть нужно для успешного сотрудничества? Рекомендую Андрея как работодателя и надеюсь, ещё поработаем совместно.
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
$5/час
нет рейтинга