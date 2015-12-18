Создание дизайна портфолио-каталога.

Разработать несколько элементов детской кукольной мебели по образцу. Просьба откликаться человеку, знающему corel и гравировку. ТЗ прикрепил. Мебель будет вырезаться на лазерном гравере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо придумать и сделать дизайн для портфолио-каталога строительной компании, занимающейся монтажом и проектированием фасадов зданий!
Под дизайном подразумевается:
- Оформление титульного листа, где будет содержаться логотип и название компании. (сам логотип делать не нужно).
- Дизайн всех страниц. (фон, рамка и так далее) куда будет вписан текст и добавлены фотографии. (текст и фотографии также будут выданы)
В портфолио будут содержаться следующие страницы:
1) Титульный лист
2) Страница с описанием компании
3) Страница с разделом Проектирование
4) Страница с разделом Монтаж
5) Страницы с фотографиями объектов
6) Финальная страница с контактами (сзади альбома)
Всего в портфолио будет присутствовать около 12 страниц.
Необходимо сделать каталог с возможностью дальнейшего редактирования (изменения текста, фотографий).
Каталог нужен для печати, а не для электронной рассылки!
Жду Ваших предложений))
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