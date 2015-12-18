Создание дизайна портфолио-каталога.

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок228 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо придумать и сделать дизайн для портфолио-каталога строительной компании, занимающейся монтажом и проектированием фасадов зданий!

Под дизайном подразумевается:

- Оформление титульного листа, где будет содержаться логотип и название компании. (сам логотип делать не нужно).

- Дизайн всех страниц. (фон, рамка и так далее) куда будет вписан текст и добавлены фотографии. (текст и фотографии также будут выданы)

В портфолио будут содержаться следующие страницы:

1) Титульный лист

2) Страница с описанием компании

3) Страница с разделом Проектирование

4) Страница с разделом Монтаж

5) Страницы с фотографиями объектов

6) Финальная страница с контактами (сзади альбома)

Всего в портфолио будет присутствовать около 12 страниц.

Необходимо сделать каталог с возможностью дальнейшего редактирования (изменения текста, фотографий).

Каталог нужен для печати, а не для электронной рассылки!

Жду Ваших предложений))

8 лет назад
AndreyWeb-ID
Андрей 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
artvrd
63 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
8 лет назад
$33
5 дней
Нужно было портфолио-презентация для компании. Обратился к Александру. И скажу только одно – данный Исполнитель 100%-профессионал своего дела!!! Качество и отзывчивость – главный критерий работы Александра! Во время реализации данной презентации, при общении были учтены все нюансы, все пожелания, исходящие со стороны Заказчика и Исполнителя и всё было сделано с максимальной точностью, в соответствии с тем видением портфолио, которое было озвучено вначале! Во время работы Александр был всегда на связи! На все вопросы, исходящие с нашей стороны были даны ответы в максимально быстрое время! Поэтому мы абсолютно довольны тем, что обратились к данному Исполнителю! В гарантии качества Вы можете быть уверены однозначно!!!
Точно и в полном объеме поставленная задача и последующие быстро внесенные правки позволили в кратчайшие сроки завершить проект! Отличный заказчик! Всем рекомендую!