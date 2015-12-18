Создание дизайна портфолио-каталога.

Здравствуйте!

Необходимо придумать и сделать дизайн для портфолио-каталога строительной компании, занимающейся монтажом и проектированием фасадов зданий!

Под дизайном подразумевается:

- Оформление титульного листа, где будет содержаться логотип и название компании. (сам логотип делать не нужно).

- Дизайн всех страниц. (фон, рамка и так далее) куда будет вписан текст и добавлены фотографии. (текст и фотографии также будут выданы)

В портфолио будут содержаться следующие страницы:

1) Титульный лист

2) Страница с описанием компании

3) Страница с разделом Проектирование

4) Страница с разделом Монтаж

5) Страницы с фотографиями объектов

6) Финальная страница с контактами (сзади альбома)

Всего в портфолио будет присутствовать около 12 страниц.

Необходимо сделать каталог с возможностью дальнейшего редактирования (изменения текста, фотографий).

Каталог нужен для печати, а не для электронной рассылки!

Жду Ваших предложений))