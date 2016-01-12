Создание листовки интернет провайдера

Дизайн продукцииЗавершен4 заявки217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайнер для создания листовки интернет-провайдера (тематика листовки: Компьютерная помощь на дому) . Придумать лозунг. Оплата не более 3$ за первый заказ

8 лет назад
skoromkin131
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
annades
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
Анна сделала всё, что смогла. Но мы не увидели то, что хотели. Не ее вина. Рекомендую
Нормальный заказчик, но увы опталы не было и адекватного тз тоже.