Рекламная листовка.

Прикладываю архив с 42 картинками (растр). Нужно отрисовать их в векторе. Дальнейшее использование - печать на футболках. Тематика - подарки школьникам, учителям (также ищу идеи на эту тематику, у кого есть - готов посотрудничать).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте фрилансеры.
Требуется сделать рекламную листовку. 160*120 Которая будет сворачиваться в 3 сложения
Все подробное задание конкретному исполнителю.
От вас примерные цены.
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