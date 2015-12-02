Рекламная листовка.

С Данилом приятно сотрудничать: согласовали ТЗ, утвердили дизайн. Все замечания - четкие и конкретные. Оплата своевременная. К тому же с пониманием отнесся к моим "объективным" трудностям (за что отдельная благодарность). Рекомендую как очень хорошего заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.