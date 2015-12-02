Рекламная листовка.

Дизайн продукцииЗавершен21 заявка278 просмотров
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Здравствуйте фрилансеры.

Требуется сделать рекламную листовку. 160*120 Которая будет сворачиваться в 3 сложения

Все подробное задание конкретному исполнителю.

От вас примерные цены.

8 лет назад
kondrakov85
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
an2press
Андрей 
59 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Спасибо большое за сотрудничество. Андрей все очень толково объяснил на этапе создания т.з. Поэтому с выбором исполнителя вопрос даже не стоял. А сам дизайн получился превосходный. Однозначно профессионал своего дела. Будем и впредь работать.
С Данилом приятно сотрудничать: согласовали ТЗ, утвердили дизайн. Все замечания - четкие и конкретные. Оплата своевременная. К тому же с пониманием отнесся к моим "объективным" трудностям (за что отдельная благодарность). Рекомендую как очень хорошего заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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