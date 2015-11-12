Есть заготовка, сброшу в личку. Нужно сделать светлее фон и подставить красиво текст и сохранить в нужных размерах для печати.
Создать дизайн пригласительного и входного билета на новогодний вечер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать пригласительный билет на новогодний вечер.
Устроит покупка с шатерстока картинки и вклейка слов на нее.
Надо сделать до завтра до 12-00.
Жду примеры работ и стоимость.
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