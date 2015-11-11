Дизайн толстовок и футболок

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Добрый день.
Для фехтовального клуба Роттердама необходимо сделать дизайн спонсорских толстовок и футболок.
Обязательно должно быть:
- Логотип фехтовального клуба (смотри аттач.). Только фото, PSD нет.
- Фамилия фехтовальщика на спине
- Надпись: Fencing team of Rotterdam
- Логотип спонсора (PSD исполнителю), надпись SecureHoster.nl (если получится, вписать слоган или краткое описании компании)
- Для тренера отдельно написать Coach
Предпочитаемые цвета:
- Белый & зеленый - цвета Роттердама тык.
- Светло серый, голубой, синий.
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