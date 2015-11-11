Дизайн толстовок и футболок

Дизайн продукцииЗакрыт1 заявка133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Для фехтовального клуба Роттердама необходимо сделать дизайн спонсорских толстовок и футболок.

Обязательно должно быть:

 - Логотип фехтовального клуба (смотри аттач.). Только фото, PSD нет.

 - Фамилия фехтовальщика на спине

 - Надпись: Fencing team of Rotterdam

 - Логотип спонсора (PSD исполнителю), надпись SecureHoster.nl (если получится, вписать слоган или краткое описании компании)

 - Для тренера отдельно написать Coach

Предпочитаемые цвета:

 - Белый & зеленый - цвета Роттердама тык.

 - Светло серый, голубой, синий.

8 лет назад
securehoster
Тимофей 
30 летНидерланды
11 лет в сервисе
Был
4 года назад