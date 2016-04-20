Дизайн пригласительного

Нужен дизайнер который может нарисовать красивые визитки. Желательно иметь примеры работ .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 день!!!!!!!
Пригласительный. Размер 300х120. Как складывать показано в первом файле с конца.
Лицевая сторона - картина Коровина (размер 150х100) с полями по бокам по 10 мм. Во втором файле с конца.
На стыке размещаем черное поле (как в третьем файле). Белыми буквами на черном фоне на верхней половине пишем КОРОВИН, на второй цифры 154. Шрифт как на визитке в четвертом файле (пришлю корал).
На обороте белый фон. Пятый файл. Внизу по центру: концепция и дизайн
#EkaterinaDmitrieva
+7 (495) 545-98-37
Внутри получаются три части.
ВЕРХНЯЯ
Фонд имени К.А. Коровина "Спасем вместе"
154 года со дня рождения Константина Коровина
СРЕДНЯЯ (из шестого файла с эскизом по номерам)
1. Дом-музей К.С. Станиславского
Москва, Леонтьевский переулок, 6 (шрифт меньше)
2. 16.00 - Сбор гостей
16.30 - Вернисаж. Картины К. Коровина из фондов музея МХАТ
17.00 - Театрально-концертная программа
3. дата вертикальная из седьмого файла 05
_
12
_
15
4. RSVP
5. В рамках мероприятия
05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 декабря
проходит благотворительная выставка-продажа картин художников в поддержку деятельности Фонда имени К.А. Коровина "Спасем вместе".
6. kkorovin.ru
НИЖНЯЯ Логотипы музея Бахрушина, Поленова и прописью Музей МХАТ (лого нет, можно взять написание с сайта)
+7 (967) 079-79-70
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