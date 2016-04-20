Дизайн пригласительного

$15
Дизайн продукцииЗавершен3 заявки219 просмотров
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1 день!!!!!!!

Пригласительный.  Размер 300х120.  Как складывать показано в первом файле с конца.

Лицевая сторона - картина Коровина (размер 150х100) с полями по бокам по 10 мм. Во втором файле с конца.

На стыке размещаем черное поле (как в третьем файле). Белыми буквами на черном фоне на верхней половине пишем КОРОВИН, на второй цифры 154.  Шрифт как на визитке в четвертом файле (пришлю корал).

На обороте белый фон.  Пятый файл.  Внизу по центру:     концепция и дизайн

                                                                                              #EkaterinaDmitrieva

                                                                                                +7 (495) 545-98-37

Внутри получаются три части.  

ВЕРХНЯЯ   

Фонд имени К.А. Коровина "Спасем вместе" 

154 года со дня рождения Константина Коровина

СРЕДНЯЯ  (из шестого файла с эскизом по номерам)

1.   Дом-музей К.С. Станиславского  

      Москва, Леонтьевский переулок, 6 (шрифт меньше)    

 

2.  16.00 - Сбор гостей     

    16.30 - Вернисаж. Картины К. Коровина из фондов музея МХАТ

    17.00 - Театрально-концертная программа

3.  дата вертикальная из седьмого файла     05

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4.   RSVP      

5. В рамках мероприятия 

05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 декабря

проходит благотворительная выставка-продажа картин художников в поддержку деятельности Фонда имени К.А. Коровина "Спасем вместе".  

6.       kkorovin.ru

НИЖНЯЯ                  Логотипы музея Бахрушина, Поленова и прописью Музей МХАТ (лого нет, можно взять написание с сайта)

                              +7 (967) 079-79-70

                       facebook.com/domkorovina

8 лет назад
cat4cat
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
M-H
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
было приятно работать, Василий оперативно вносил правки, был внимателен к мелочам
Предельно ясное ТЗ, четкие пожелания