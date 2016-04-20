Дизайн пригласительного

1 день!!!!!!!

Пригласительный. Размер 300х120. Как складывать показано в первом файле с конца.

Лицевая сторона - картина Коровина (размер 150х100) с полями по бокам по 10 мм. Во втором файле с конца.

На стыке размещаем черное поле (как в третьем файле). Белыми буквами на черном фоне на верхней половине пишем КОРОВИН, на второй цифры 154. Шрифт как на визитке в четвертом файле (пришлю корал).

На обороте белый фон. Пятый файл. Внизу по центру: концепция и дизайн

#EkaterinaDmitrieva

+7 (495) 545-98-37

Внутри получаются три части.

ВЕРХНЯЯ

Фонд имени К.А. Коровина "Спасем вместе"

154 года со дня рождения Константина Коровина

СРЕДНЯЯ (из шестого файла с эскизом по номерам)

1. Дом-музей К.С. Станиславского

Москва, Леонтьевский переулок, 6 (шрифт меньше)

2. 16.00 - Сбор гостей

16.30 - Вернисаж. Картины К. Коровина из фондов музея МХАТ

17.00 - Театрально-концертная программа

3. дата вертикальная из седьмого файла 05

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12

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15

4. RSVP

5. В рамках мероприятия

05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 декабря

проходит благотворительная выставка-продажа картин художников в поддержку деятельности Фонда имени К.А. Коровина "Спасем вместе".

6. kkorovin.ru

НИЖНЯЯ Логотипы музея Бахрушина, Поленова и прописью Музей МХАТ (лого нет, можно взять написание с сайта)

+7 (967) 079-79-70

facebook.com/domkorovina