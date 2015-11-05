Флаер на доставку пиццы формата A5

Нужен дизайн макета листовки для размещения в транспорте ( листовка А4) и на рекламных мониторах. На листовке будет следующая информация: http://novimandry.com/lit15/ и контакты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сделать двусторонний цветной флаер Формата А5 для пиццерии.
На лицевой стороне флаера должна быть яркая картинка (в стиле флаеров Dominos или Pizza Hut)
C обратной стороны должно быть размещено наше меню.
Подробное ТЗ с максимумом деталей в личку заинтересовавшим меня исполнителем.
Во вложении примеры дизайна которые мне нравятся и к которым, нужно будет стремиться выполняя работу.
Оплата 30-40 USD
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