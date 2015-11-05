Флаер на доставку пиццы формата A5

Дизайн продукцииЗакрыт25 заявок259 просмотров
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Добрый день!

Необходимо  сделать двусторонний цветной флаер Формата А5 для пиццерии.

На лицевой стороне флаера должна быть яркая картинка (в стиле флаеров Dominos или Pizza Hut)

 C обратной стороны должно быть размещено наше меню.

Подробное ТЗ с максимумом деталей в личку заинтересовавшим меня исполнителем.

Во вложении примеры дизайна которые мне нравятся и к которым, нужно будет стремиться выполняя работу.

Оплата 30-40 USD

8 лет назад
maitan
Артем 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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