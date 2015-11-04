Изготовить визитку

Необходимо разработать дизайн коробки для пиццы. Нужно будет сделать 2 варианта дизайна: 4 цвета / 1 цвет. Оба варианта на буром картоне. В прикрепленных файлах ТЗ и наш логотип - он должен быть по центру. Требования: Современный и интересный ...