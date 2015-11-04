Изготовить визитку

Нужно составить хорошее КП. Точнее несколько КП. С хорошем текстом. Для рассылки через ePochta Studio Давайте ссылки на примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо изготовить рекламную визитку, цвет: 4+4,
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