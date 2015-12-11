Дизайн визиток для магазина цветов

Милена - отличный дизайнер, профессионал. Заказывали у неё разработку логотипа и дизайна визиток, скидочных карт. Результат потрясающий, лучше, чем мы могли себе представить. К вопросу пожеланий клиента дизайнер подходит очень внимательно, максимально соблюдает все требования. Работу выполняет в поставленные сроки и даже раньше. Сотрудничеством очень довольны! Милена, большое спасибо!