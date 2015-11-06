Рекламная листовка

Нужно сегодня в самые краткие сроки изготовить самый просто рекламный плакат А4 и в примерно таком же дизайне этикетку для печати нескольких наклеек. Проект разовый, демонстрационный, особых сложностей никаких нет. Прилагаю файл - желаемый фон ...
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нужна листовка формат А5
яркая, красочная, грамотно составленная
в кореле
для студии танцев
пример в приложении
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