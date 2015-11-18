Макет для рекламы журнала

Дизайн продукцииЗавершен19 заявок207 просмотров
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Необходимо изготовить рекламный макет, буклет для печати в журнале, по тех. заданиям. 

8 лет назад
donast02
50 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 часа назад
8 лет назад
$30
3 дня
Милена, профессионал своего дела. Быстро сориентировалась в необходимом нам стиле, и работа была проделана быстро и качественно. Все необходимые правки вносились быстро и корректно. Со вкусом, интересно, аккуратно и в срок. Всем рекомендую.
Выполнен интересный проект! С заказчиком приятно сотрудничать. Рекомендую!
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