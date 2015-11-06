Оформление прайса в салон красоты

Необходимо изготовить рекламный макет, буклет для печати в журнале, по тех. заданиям.
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Здравствуйте, нужно сделать прайс в салон красоты. То есть перенести данные из икселя в прайс (иллюстратор). Есть шаблон старого прайса, но это другая сеть, потому дизайн немного поменять хочется.
Около 40 страниц.
Было бы круто, если б работу сделали за выходные. Хотя бы бОльшую часть.
Жду предложения. Спасибо!
Во вложении как выглядит прайс из другой сети.
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