Оформление прайса в салон красоты

Здравствуйте, нужно сделать прайс в салон красоты. То есть перенести данные из икселя в прайс (иллюстратор). Есть шаблон старого прайса, но это другая сеть, потому дизайн немного поменять хочется.

Около 40 страниц.

Было бы круто, если б работу сделали за выходные. Хотя бы бОльшую часть.

Жду предложения. Спасибо!

Во вложении как выглядит прайс из другой сети.