Оформление прайса в салон красоты

Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок393 просмотра
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Здравствуйте, нужно сделать прайс в салон красоты. То есть перенести данные из икселя в прайс (иллюстратор). Есть шаблон старого прайса, но это другая сеть, потому дизайн немного поменять хочется.

Около 40 страниц.

Было бы круто, если б работу сделали за выходные. Хотя бы бОльшую часть.

Жду предложения. Спасибо!

Во вложении как выглядит прайс из другой сети.

8 лет назад
bold0
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
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