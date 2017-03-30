Создать этикетки-наклейки для чая размером 5х9 см для печати.

Дизайн продукцииЗавершен5 заявок152 просмотра
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Необходимы цветные этикетки для чайного магазина размером 5х9 см. Для нескольких видов чая (зеленый, черный, пуэр и т.д.).

8 лет назад
Tiggi
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа.
Все было хорошо. Хоть и давно это было) Обращайтесь смело.
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