Создать этикетки-наклейки для чая размером 5х9 см для печати.

Здравствуйте, нужно сделать прайс в салон красоты. То есть перенести данные из икселя в прайс (иллюстратор). Есть шаблон старого прайса, но это другая сеть, потому дизайн немного поменять хочется. Около 40 страниц. Было бы круто, если б ...