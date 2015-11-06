Сделать макет визитки по примеру

Необходимо создать 2 макета визиток по примеру (фото прикрепила) одна для руководителя, вторая для меб. магазина

От нас логотип и текст

1) Сделать макет визитки лучше всего в векторе — CorelDraw / Illustrator.

2) Размер визитки на выбор — 85х55мм

3) Внимание! Размер для создания и сохранения макета визитки с учетом вылетов —91х61мм

4) Вылеты и влёты — 3мм. со всех сторон.

Макет сохранять в двух вариантах — исходный, тот что предлагает программа и PDF.