Вкладыш в диплом

Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок196 просмотров
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Нужно разработать вкладыши в диплом по принципу прикрепленного. Так же все степени защиты.

8 лет назад
milan_cs
Иван 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад