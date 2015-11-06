Дизайн флаер а4

Дизайн продукцииЗакрыт21 заявка179 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно создать дизайн флаера а4 для двусторонней печати в типографии. 

От вас портфолио, сроки и стоимость.

8 лет назад
jsirexk
Антон 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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