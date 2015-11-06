Дизайн флаер а4

1 день!!!!!!! Пригласительный. Размер 300х120. Как складывать показано в первом файле с конца. Лицевая сторона - картина Коровина (размер 150х100) с полями по бокам по 10 мм. Во втором файле с конца. На стыке размещаем черное ...
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Здравствуйте.
Нужно создать дизайн флаера а4 для двусторонней печати в типографии.
От вас портфолио, сроки и стоимость.
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