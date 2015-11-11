Разработка дизайна визитки

Дизайн продукцииЗакрыт22 заявки217 просмотров
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По текстовому содержанию должны уместитья следующие фразы:

------------- лицевая -----------------------:

- студия праздников Jam (2)

- ведущая Екатерина Боровикова (1)

- тел. +7 903 *** ** ** (3)

- email: ***@***.** (4)

- в контакте  **** (слово "в контакте" можно пиктограммой/логотипом vk)(4)

------  Обратная сторона --------------------:

перечнем

* Свадьбы, юбилеи, выпускные, корпоративные вечера

* Шутки, приколы, розыгрыши, флешмобы

* Костюмированное шоу

* Профессиональное звуковое и световое оборудование

* Спецэффекты: Дым, мыльные пузыри

Хорошее настроение гарантируем !

----------------------------------------------------

По визуализации

Лицевая сторона:

- по значимости надписи - см. цифры в начале

- фон: силуэты веселящихся людей танцуют в лучах дискотеки

- бэкграунд: лучи светомузыки выходящие преимущественно из правого нижнего угла

Обратная сторона:

Список идет сверху вниз визитки. Маркеры категорий между надписями.

Пример:

------------------------------------

Свадьбы, юбилеи, выпускные,

   корпоративные вечера

                 ***

     Шутки, приколы,

розыгрыши, флешмобы

                ***

...

Хорошее настроение

гарантируем

________________________________

По макету

Исходник должен быть в любом популярном формате, который может использоваться в полиграфии + psd

8 лет назад
yiooxir
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад