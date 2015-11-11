Разработка дизайна визитки

Добрый день. Требуется разработать дизайн визитки. Лого, ФИО, контактные данные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По текстовому содержанию должны уместитья следующие фразы:
------------- лицевая -----------------------:
- студия праздников Jam (2)
- ведущая Екатерина Боровикова (1)
- тел. +7 903 *** ** ** (3)
- email: ***@***.** (4)
- в контакте **** (слово "в контакте" можно пиктограммой/логотипом vk)(4)
------ Обратная сторона --------------------:
перечнем
* Свадьбы, юбилеи, выпускные, корпоративные вечера
* Шутки, приколы, розыгрыши, флешмобы
* Костюмированное шоу
* Профессиональное звуковое и световое оборудование
* Спецэффекты: Дым, мыльные пузыри
Хорошее настроение гарантируем !
----------------------------------------------------
По визуализации
Лицевая сторона:
- по значимости надписи - см. цифры в начале
- фон: силуэты веселящихся людей танцуют в лучах дискотеки
- бэкграунд: лучи светомузыки выходящие преимущественно из правого нижнего угла
Обратная сторона:
Список идет сверху вниз визитки. Маркеры категорий между надписями.
Пример:
------------------------------------
Свадьбы, юбилеи, выпускные,
корпоративные вечера
***
Шутки, приколы,
розыгрыши, флешмобы
***
...
Хорошее настроение
гарантируем
________________________________
По макету
Исходник должен быть в любом популярном формате, который может использоваться в полиграфии + psd
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