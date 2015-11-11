Разработка дизайна визитки

Необходимо создать 2 макета визиток по примеру (фото прикрепила) одна для руководителя, вторая для меб. магазина От нас логотип и текст 1) Сделать макет визитки лучше всего в векторе — CorelDraw / Illustrator. 2) Размер визитки на выбор ...