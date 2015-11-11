Дизайн визитки

Дизайн продукцииЗавершен8 заявок136 просмотров
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Добрый день.

Требуется разработать дизайн визитки.

Лого, ФИО, контактные данные.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
оперативно и качественно, рекомендую
Отличный заказчик! Рекомендую!