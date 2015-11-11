Для компании занимающейся кальянами требуется разработка дизайна именных визиток.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, для VIP посетителей нужна разработка приглашения на мероприятия
само приглашение будет отпечатано на бархатной бумаге.
Текст и структуру обсуждаем с исполнителем.
Бюджет обсуждается, сам проект после сдачи НЕЛЬЗЯ будет выставить исполнителю в портфолио.
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