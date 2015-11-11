Добрый день, для VIP посетителей нужна разработка приглашения на мероприятия

само приглашение будет отпечатано на бархатной бумаге.

Текст и структуру обсуждаем с исполнителем.

Бюджет обсуждается, сам проект после сдачи НЕЛЬЗЯ будет выставить исполнителю в портфолио.