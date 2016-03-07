Баннер для типографии

Дизайн продукцииЗавершен7 заявок247 просмотров
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Необходимо создать яркий красочный макет баннера для распечатки в типографии 5 метров длинной, 3 метра шириной. Материалы для баннера в приложении. Цвет фона изменить на более яркий, по аналогии: нож-витязь.рф

Создать 3 варианта баннера.

Стоимость работы 500 руб.

8 лет назад
maxhankala
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
KrolikYaponskiy
Анна 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$8
3 дня
Хороший исполнитель, всем советую.
Четкое ТЗ, всегда на связи, рекомендую сотрудничать
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