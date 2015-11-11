Календарь, Дизайн макет.

Несколько упаковок сладостей и общая коробка, дизайн (развертка есть) и размеры форм, а также фото аналогичных работ. Срок - вечер воскресенья, понедельник утро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим грамотный дизайнер, который сможет сделать очень натуральный дизайн макет календаря.
Календарь будет трио.
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