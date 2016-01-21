Отрисовать в векторе пакет картинок на футболки

Дизайн продукцииЗавершен8 заявок231 просмотр
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Прикладываю архив с 42 картинками (растр). Нужно отрисовать их в векторе. Дальнейшее использование - печать на футболках. Тематика - подарки школьникам, учителям (также ищу идеи на эту тематику, у кого есть - готов посотрудничать).

8 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$50
1 день
+
Все "отлично". Оплаты так и не дождался.
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