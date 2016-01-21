Отрисовать в векторе пакет картинок на футболки

Добрый день, для VIP посетителей нужна разработка приглашения на мероприятия само приглашение будет отпечатано на бархатной бумаге. Текст и структуру обсуждаем с исполнителем. Бюджет обсуждается, сам проект после сдачи НЕЛЬЗЯ будет выставить исполнителю в портфолио.