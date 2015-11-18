Дизайн дисконтной карты постоянного клиента

Дизайн продукцииЗакрыт18 заявок303 просмотра
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Нужен дизайн дисконтной карты.

Красиво, не дорого, быстро - в общем, все как всегда.  Желательно предоставить 2-3 варианта на выбор.

Логотип есть.

Исполнителя выберу сегодня.

Жду ваших предложений по цене и срокам.

8 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад