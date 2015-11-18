Дизайн дисконтной карты постоянного клиента

Добрый день! Мне необходимо сделать дизайн этикетки, готовой к печати, для банок с медом. Сделать нужно два разных дизайна для липового и цветочного меда. В целом оба дизайна должны быть схожи, чтобы с одной стороны клиент ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн дисконтной карты.
Красиво, не дорого, быстро - в общем, все как всегда. Желательно предоставить 2-3 варианта на выбор.
Логотип есть.
Исполнителя выберу сегодня.
Жду ваших предложений по цене и срокам.
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