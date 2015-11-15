Нарисовать брошюру А4 для печати на цветном принтере

$20
Дизайн продукцииЗакрыт27 заявок401 просмотр
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Добрый день, требуется отрисовать полиграфию, нужна брошюра. 

Вверху страницы будет заголовок, под ним текстовый блок. Под этим всем еще 5 блоков с картинкой заголовок и описанием. Главное чтобы смотрелось красиво, можно использовать шаблоны и прочее. Картинки тексты и прочее есть. Жду предложений и портфолио. 

8 лет назад
ledenev91
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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