Нарисовать брошюру А4 для печати на цветном принтере

Добрый день, требуется отрисовать полиграфию, нужна брошюра.

Вверху страницы будет заголовок, под ним текстовый блок. Под этим всем еще 5 блоков с картинкой заголовок и описанием. Главное чтобы смотрелось красиво, можно использовать шаблоны и прочее. Картинки тексты и прочее есть. Жду предложений и портфолио.