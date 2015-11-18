Дизайн этикетки для меда

Дизайн продукцииЗакрыт22 заявки253 просмотра
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Добрый день!

Мне необходимо сделать дизайн этикетки, готовой к печати, для банок с медом. Сделать нужно два разных дизайна для липового и цветочного меда. В целом оба дизайна должны быть схожи, чтобы с одной стороны клиент мог понять, что обе банки сделаны одной компанией, но с другой стороны визуально увидеть различия в продукте не читая текста. Кроме этого, каждая из двух этикеток должна быть сделана в двух разных размерах, для банок объемом 250 г. и 500 г. 

Заранее спасибо.

8 лет назад
irina_87
Ирина 
36 летКитай
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад