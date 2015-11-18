Дизайн этикетки для меда

Добрый день!

Мне необходимо сделать дизайн этикетки, готовой к печати, для банок с медом. Сделать нужно два разных дизайна для липового и цветочного меда. В целом оба дизайна должны быть схожи, чтобы с одной стороны клиент мог понять, что обе банки сделаны одной компанией, но с другой стороны визуально увидеть различия в продукте не читая текста. Кроме этого, каждая из двух этикеток должна быть сделана в двух разных размерах, для банок объемом 250 г. и 500 г.

Заранее спасибо.