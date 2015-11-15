Оформление витрины торговой точки, банера, доработка логотипа

Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок296 просмотров
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Торговая точка по продаже чая, кофе, кофе с собой. Необходимо оформить витрину, баннер, при необходимости доработать имеющийся логотип. Более подробно в приложенном файле.

8 лет назад
Viks73
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад