Макеты для шутошных магнитов про Ивана Сусанина

Хочу заказать 5 цветных макетов, размер 100х100мм про Ивана Сусанина, обыгрывающие следующие перлы:

- Панове, водки не обещаю, но погуляем хорошо…;

- Да фигня ваш GPS, вот мой Глонасс, это да, - из последних сил

уговаривал поляков Иван Сусанин;

- Турагентство «СусанинТур», пикники на природе, пешие прогулки (полякам скидки);

- Давайте отрежем Сусанину ногу. Не надо, ребята, я вспомнил дорогу;

- Сусанин Иван, ведущий специалист.

Примеры прилагаю. По сути это карикатура

Будет требоваться продолжение