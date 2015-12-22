Макеты для шутошных магнитов про Ивана Сусанина

Требуется дизайнер для создания листовки интернет-провайдера (тематика листовки: Компьютерная помощь на дому) . Придумать лозунг. Оплата не более 3$ за первый заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу заказать 5 цветных макетов, размер 100х100мм про Ивана Сусанина, обыгрывающие следующие перлы:
- Панове, водки не обещаю, но погуляем хорошо…;
- Да фигня ваш GPS, вот мой Глонасс, это да, - из последних сил
уговаривал поляков Иван Сусанин;
- Турагентство «СусанинТур», пикники на природе, пешие прогулки (полякам скидки);
- Давайте отрежем Сусанину ногу. Не надо, ребята, я вспомнил дорогу;
- Сусанин Иван, ведущий специалист.
Примеры прилагаю. По сути это карикатура
Будет требоваться продолжение
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