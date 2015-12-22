Макеты для шутошных магнитов про Ивана Сусанина

Дизайн продукцииЗавершен3 заявки216 просмотров
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Хочу заказать 5 цветных  макетов, размер 100х100мм про Ивана Сусанина, обыгрывающие следующие перлы:

- Панове, водки не обещаю, но погуляем хорошо…;

- Да фигня ваш GPS, вот мой Глонасс, это да, - из последних сил

уговаривал поляков Иван Сусанин;

- Турагентство «СусанинТур», пикники на природе, пешие прогулки (полякам скидки);

- Давайте отрежем Сусанину ногу. Не надо, ребята, я вспомнил дорогу;

- Сусанин Иван, ведущий специалист.

Примеры прилагаю. По сути это карикатура

Будет требоваться продолжение

8 лет назад
nektosem
52 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Anna_zakaz
Анна 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$15
3 дня
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