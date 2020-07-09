Добрый дедь мне нужны чертежи для дальнейшей визуализации и производства ламп .
Составить смету
ДД!
Согласно дизайн проекта составить смету для проведения экспертизы достоверности сметной стоимости.
Смета благоустройство парковой зоны.
Сумма сроки.
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