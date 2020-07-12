Условия эксплуатации при термообработке: 1. Температура до 250 градусов 2. Избыточное давление до 1,5 атм 3. Вакуумирование до 0,5 атм 4. Очень агрессивная среда. 5. Перед началом эксплуатации, производятся следующие ...
Лампу
Добрый дедь мне нужны чертежи для дальнейшей визуализации и производства ламп .
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