Проект уличного освещения.

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Закрыт2 заявки654 просмотра

ДД!

Согласно генерального плана парка, где уже расставлены объекты освещения и рассчитаны нагрузки, сделать проект по электрике.

Сумма и сроки.

5 лет назад
40umov
Максим 
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