Новая шапка и фон для сайта стоительной компании

Нужно сделать новую шапку для les.tsybulkin.ru + найти новый фон.

Шапка нужна в 3х размерах:

– когда размер окна 1024 пикселя,

– когда размер окна 768 пикселей,

– когда размер окна

В шапке должно быть: логотип (слева) + название организации (по средине) + телефоны (справа).

Логотип картинкой прилагаю. Нужно его отрисовть в векторе и вставить в шапку + прислать отдельно сам векторный файл.

Название организации – Архитектурно-строительная компания ООО "ЛесСтрой".

Телефоны:

8-926-850-78-15 (Вадим)

8-905-742-19-60 (Андрей)

Пн-Сб: 9:00 – 20:00

Вс: выходной

Фон. Нужно подобрать несколько вариантов и сделать с ними скины главной страницы.

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