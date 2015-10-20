Дизайн лендинга для IT продукта

Добрый день. Нужен хороший дизайнер для создание дизайна лендинга для IT продукта (фреймворк для разработки игр под IOS)

Стилистически, что нравится и ссылка на прототип находятся в тех. задании. Лендинг состоит из 7 страниц. Так же необходимо будет подготовить ТЗ для верстальщика, так как будет использоваться параллакс эффект и нужно будет показать,что и когда должно подгружаться.

Если вы не уверены в своих силах, либо не прочли ТЗ можете не писать.

От вас жду цены, сроки и портфолио. Опыт подобных проектов ОБЯЗАТЕЛЕН!

Если есть какие-то вопросы, пишите их сразу.