Улучшить внешний вид внутренней страницы сайта

На внутренних страницах сайта пустовато смотрится текст, чего-то не хватает – goo.gl/rhcCRc

Необходимо добавить какие-то элементы, по другому показать текст с заголовками, чтобы у него был именно аккуратный дизайн, а не так как сейчас. Я говорю именно про эту часть – take.ms/mlBKV , с остальным все хорошо.