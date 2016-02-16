Сдизайнить презентацию услуг компании

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть услуги компании

тезисно все оформлено в слайдах (до 10)

нужно все оформить в презентацию с инфографикой.

Присылайте портфолио с похожими проектами, цены и сроки.

Тексты (на 90% утвержденные) в файле

Формат А4 альбомный

использование - 95% электронные презентации, 5% печатные

8 лет назад
zveno
Данил 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
29 минут назад
8 лет назад
$75
10 дней
Спасибо Анне. Выполнила работу профессионально, несмотря на то что мы вынуждены были поменять задание. Мы довольны.
Спасибо за проект. Буду рада продолжению сотрудничества
  • Похожие заказы

  • Улучшить внешний вид внутренней страницы сайта

    На внутренних страницах сайта пустовато смотрится текст, чего-то не хватает – [url=http://goo.gl/rhcCRc]goo.gl/rhcCRc[/url]  Необходимо добавить какие-то элементы, по другому показать текст с заголовками, чтобы у него был именно аккуратный дизайн, а не так как сейчас. Я говорю именно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка дизайна сайта для спортивного учреждения

    Надо сделать главную страницу и 8 внутренних страниц (новости, расписание занятий, блог новостей, список новостей, страница новости, фотогалерея, страница преподавателей, ГТО). Адаптивный дизайн. Сайт будет делаться на Joomla. Мы даём логотип, адрес работающего старого сайта, фото и ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется дизайнер и-мейл писем!

    Требуется дизайнер и-мейл писем! Тема жидкая резина для авто. Копирайтер уже все написал, ТЗ отправлю позже - иполнителю Есть ли какая-то фиксированная цена за письмо? и срок изготовления(отрисовки)? если есть верстальщик-партнер, то напишите об этом в отклике.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать шапку и подвал сайта.

    $8

    Необходимо изменить шапку и подвал сайта [url=http://p-izmerenie.ru/]http://p-izmerenie.ru/[/url] Шапка [url=http://p-izmerenie.ru/templates/bitemplate/images/header.jpg]http://p-izmerenie.ru/templates/bitemplate/images/header.jpg[/url] Подвал [url=http://p-izmerenie.ru/templates/bitemplate/images/footer.jpg]http://p-izmerenie.ru/templates/bitemplate/images/footer.jpg[/url] Пожелания:  Хотим видеть на главной странице здание школы, детей с книжками с рюкзаками, чтобы было понятно, что это школьники.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Пересохранить CDR в ЖПГ

    Мне прислали файл в Корале, но я его открыть не могу, нужно пересохранить его в ЖПГ, пишите цену и скайп.  https://cloud.mail.ru/public/Kh3F/KcHAr84vZ

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн страницы женского журнала

    $100

    Требуется сделать редизайн одной страницы (шаблон категорий) для женского онлайн-журнала. Предпочтение отдавать “плоскому” стилю Flat и сеточному выводу постов, должен получиться современный и приятный дизайн. [list][*]Ширина шаблона: 986px [*]Адаптивность - Twitter Bootstrap [*]Формат на выходе - PSD-макет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать дизайн лендинга

    $60

    Необходимо отрисовать уже готовый макет на финансовую тематику. 10 экранов. Макет в PDF + все тексты в word. Ищу исполнителя, который уже работал с финансовой тематикой (строго!). Верстку, разработку не предлагать. Спасибо за понимание) Анастасия

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад