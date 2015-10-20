Требуется дизайн сайта - СПб

Имеется сайт http://www.lapinhonka.ru/

Владелец проявил желание сделать редизайн (собственно и пора бы уже - устаревший формат, уже лет 7 этому виду).

Главное условие - проживание в СПб и возможность подъехать в офис для личной встречи и обсуждения пожеланий заказчика и его видения.