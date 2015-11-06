Сделать дизайн сайта

Доброго времени суток - нужен дизайн сайта , Т3 отсутствует, сайт в темных тонах с золотистыми элементами - что бы дизайн выглядел красиво и дорого, для spa клуба. за Т3 можно использовать наш сайт rasputin56.ru логотип прилагается

1й логотип с черным фоном, 2й с прозрачным фоном. ответственному дизайнеру будет бонус.