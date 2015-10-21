Доделать дизайн для бизнес-СМИ и сверстать егов шаблон для Вордпресса

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок827 просмотров
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Добрый день!

Нужно ДОДЕЛАТЬ дизайн после неответственного фрилансера, который не довел дело до конца. От него остался .psd файл главной страницы. Главную нужно немного доделать. И нужно сделать внутренние страницы, они типовые, в основном контентные.

Пример для дизайна есть. Другой шаблон. То есть придумывать ничего особо не нужно. Нужно технично и красиво все сделать.

И сверстать, в шаблон для вордпресса. И по необходимости его настроить на развернутом вордпрессе. Я не ищу человека, который только сделает дизайн, мне в итоге нужен полностью готовый шаблон. То есть вы либо и делаете дизайн, и верстаете. Либо у вас есть верстальщик. 

Смотрю на портфолио.

Сроки дело второстепенное.

Сумму сразу не перевожу, разбиваю на части.

Бюджет небольшой!

Спасибо!

8 лет назад
AntonRED
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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