Хочу заказать шаблон сайта похожего на seasonvar.ru или allserials.tv с таким же выводом новостей и приблизительно похожим дизайном. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за всю ...
Доделать дизайн для бизнес-СМИ и сверстать егов шаблон для Вордпресса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно ДОДЕЛАТЬ дизайн после неответственного фрилансера, который не довел дело до конца. От него остался .psd файл главной страницы. Главную нужно немного доделать. И нужно сделать внутренние страницы, они типовые, в основном контентные.
Пример для дизайна есть. Другой шаблон. То есть придумывать ничего особо не нужно. Нужно технично и красиво все сделать.
И сверстать, в шаблон для вордпресса. И по необходимости его настроить на развернутом вордпрессе. Я не ищу человека, который только сделает дизайн, мне в итоге нужен полностью готовый шаблон. То есть вы либо и делаете дизайн, и верстаете. Либо у вас есть верстальщик.
Смотрю на портфолио.
Сроки дело второстепенное.
Сумму сразу не перевожу, разбиваю на части.
Бюджет небольшой!
Спасибо!
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