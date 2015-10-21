Нарисовать и сверстать 2 LP

Нужно освежить дизайн сайта на Wordpress. Особо много делать не нужно, добавить красивый фон и не много покрасивей шапку сделать. Сайт интернет магазин. Кто разбирается в этом, оставьте контакты, свяжусь с подробностями. (Вместе с установкой).