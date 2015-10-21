Нарисовать и сверстать 2 LP

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки480 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать и сверстать 2 LP с формами и таймером. Предложения и свои работы указывайте в заявке.

8 лет назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта знакомств

    День добрый.  Требуется отрисовать дизайн сайта знакомств, функционал стандартный:  1. Страница с фильтром для поиска анкет 2. Страница вывода списка найденных анкет 3. Профиль пользователя 4. Страница переписки, мессенджер 5. Страница с текстовой информацией Для каждого варианта должна быть так же и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать дизайн сайта

    $80

    Доброго времени суток - нужен дизайн сайта , Т3 отсутствует, сайт в темных тонах с золотистыми элементами - что бы дизайн выглядел красиво и дорого, для spa клуба. за Т3 можно использовать наш сайт rasputin56.ru ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта. тематика - металлопрокат

    Необходимо разработать дизайн сайта, тематика - металлопрокат. Пожелания - простой, но современный дизайн, без наворотов, но со вкусом как говорится. Примеры: http://stalnoysoyuz.kz/  http://www.met812.ru/ Хотелось бы получить ваши предложения, как Вы видите будущий стиль сайта. Указывайте сроки и цену.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется дизайн сайта - СПб

    Имеется сайт http://www.lapinhonka.ru/ Владелец проявил желание сделать редизайн (собственно и пора бы уже - устаревший формат, уже лет 7 этому виду). Главное условие - проживание в СПб и возможность подъехать в офис для личной встречи и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить немного красок на сайт.

    Нужно освежить дизайн сайта на Wordpress. Особо много делать не нужно, добавить красивый фон и не много покрасивей шапку сделать. Сайт интернет магазин. Кто разбирается в этом, оставьте контакты, свяжусь с подробностями.  (Вместе с установкой).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад